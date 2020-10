Toto Kotlebovci ani Harabinovci NIKDY neurobili. Až teraz...

Predtým ako si prečítate tento text - zamyslite sa. Nechýba vám niečo posledné dni ako veľká téma našich Kotlebovcov, ľudákov, dezinformátorov, konšpirátorov, Harabinovcov a ďalších im podobných?

Francúzsko, Macron, moslimský svet, Nice, Samuel Paty,... to sú pojmy, ktoré v súčasnosti pridávajú ďalšie napätie do tohto chaotického roku. Každopádne, viete, na čo odkazujú? Ak nie, rýchlo pripomeniem.

26. októbra došlo neďaleko Paríža k brutálnej vražde. Učiteľ na strednej škole s menom Samuel Paty ukazoval 9. októbra svojim študentom počas hodiny o slobode prejavu karikatúry proroka Mohameda v časopise Charlie Hebdo. O pár týždňov neskôr si ho pred školou počkal cudzí mladý moslim čečenského pôvodu a odrezal mu hlavu. Dôvod je nadovšetko jasný...

Neskôr sa k hanebnému útoku vyjadril aj sám prezident Emannuel Macron. Ten vo svojom prejave zdôraznil, že je to útok aj na francúzsku REPUBLIKU. Obhajoval slobodu prejavu a aj to, že je je právom vytlačiť si karikatúry proroka Mohammeda.

To ale vzbudilo v "moslimskom svete" obrovské vášne. Samozrejme, neoznačujem teraz každého moslima, ale väčšinou tých radikálnejších. V Pakistane, Bangladéši, Iráne a ďalších krajinách sa konali protestné pochody, pálili francúzske vlajky, padali vyhrážky a tiež sa rozmohol aj tzv. "boycottfrance", teda že budú ignorovať a zakazovať francúzske produkty. Teda akási forma pomsty za vyjadrenie. Paradoxom je, že francúzska ekonomika nie je na tieto rozvojové krajiny príliš naviazaná, no.

Tiež následne došlo aj k útoku radikálneho moslima vo francúzskom meste Nice, ktorému padli za obeť traja ľudia. Jednej žene tiež odrezal hlavu. Každopádne chaos, vyhrážky, zlo,... niečo strašné.

No a takáto "udalosť roka" vo vzťahu k islamu, moslimom, moslimom v Európe, imigrantom,... našich pravicových radikálov úplne obišla. ANI JEDNA ZMIENKA. Ani Mazurek, Uhrík, Kotleba, Harabin... Ani zmienka.

No priznám sa, že som šokovaný. Toľko politických bodov a potenciálu v interakciách a rozsievaní strachu. No a nič. Žeby to nebola téma, ktorá teraz prinesie nejaké to %? Práve na nej sa ĽS-NS a Sme rodina vyviezli do NR SR. Z nej donedávna ĽS-NS a Vlasť žili. Čudné. Rok 2020 je zvláštny.