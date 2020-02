Matovič o koze, jeho kandidáti o voze

Niekoľko hodinový odstup ukazuje, že v OĽANO asi viazne komunikácia. Líder hnutia kritizuje iné strany za to, čo jeho členovia sami robia.

V dnešnej diskusnej relácii v RTVS Matovič niekoľkokrát vyzval Kiskovcov, Trubanovcov a Hlinovcov, aby prestali chodiť "asistovať" Kotlebovi na jeho predvolebné mítingy. Potom človek prezerá sociálne siete a hľa čo nenájde. Andrej Stančík, na kandidátke OĽANO s číslom 41. Určite nie je jediný, kto sa zúčastnil, resp. zúčastňuje týchto akcií.

A k tomu všetkému s padnutou sánkou sledujeme, ako chce Matovič rozvíjať akúsi priamu demokraciu v (asi teda) internetovom hlasovaní, kde môžu hlasovať všetci. A následne to klásť ako podmienku vstupu do koalície.

A ešte keď čítam na internete o tom Kiskovi a jeho buričských náladách proti mítingom ĽS-NS. Internetoví trolovia a ortodoxní fanúšikovia Kotlebu neustále píšu o obrovskej snahe Andreja Kisku kaziť predvolebné mítingy ĽS-NS. Sám exprezident sa objavil na jednom jedinom v Levoči a to preto, lebo na druhej časti námestia mala v ten isté deň a v rovnakú hodinu jeho strana ohlásenú vlastnú akciu. Od tých niekoľkých minút, kedy sa zjavil na opačnom konci šíreho námestia sa už žiadnej takejto akcie ani on a ani ďalších najvyšší predstavitelia strany ZA ĽUDÍ nezúčastnili. Čo samozrejme neplatí o Trubanovi a jeho spoločníkoch.



A teda na záver späť k nadpisu blogu - no ja osobne neviem, mne ten Matovič ako stabilný prvok budúcej možnej vládnej koalície rozhodne nepríde...