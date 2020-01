ĽS-NS to natrela liberálom a drvivo vyhrala voľby! A ďalej?

Fikcia: Najlepší možný scenár pre Kotlebovcov sa naplnil. So ziskom 48 % zostavili jednofarebnú vládu a budú tak udávať smer krajiny minimálne ďalšie štyri roky.

Pokúsim sa písať čo najjednoduchšie a najstručnejšie. Mám totižto veľa, priveľa otázok. Kotlebovci versus liberáli a všetci ostatní. Úporne sa snažím nájsť príčinu tohto horlivého súboja. Pozorujem priam fanatických sympatizantov, ktorí si svoje profily, internetové kontá alebo aj autá a ďalšie veci nálepkujú a označujú zelenými logami strany. Pozerám videá od Lívie z Kulturblogu, sledujem Uhríkove statusy plné fotografií natrieskaných sál v našich mestách. Všetko doplním zostrihom oduševneného výkonu Mazureka stojaceho na pódiu pred plným námestím sympatizantov či statusom k agresívnemu správaniu cigánskych výrastkov kdesi pod kopcami Levočských vrchov. Všetko zakončím čítaním komentárov od voličov ĽS-NS, napríklad na FB stránke Andreja Kisku.

Koniec-koncov, veď dobre to tí chalani hovoria, nie ? Tvrdia, že ochraňujú slušných, tí zlí a útoční liberáli im narušujú mítingy a oni chcú pre nás len to najlepšie! 29.2.2020 im to tam hodím. A čo potom?

Logo ĽS-NS (wikipedia.org)



Čo spraví ĽS-NS so stavom nemocníc a nedostatkom lekárov, zdravotných sestier a rôznych asistentov pre dlhodobo chorých a starých ľudí? Ako odstránia prekážky, ktorým dnes čelia zdravotne postihnutí ľudia? Sú pripravení na to, že o pár dekád nebude mať na dôchodcov kto robiť?



Zavedú voľby cez internet? Ako? Čo všetko si vďaka ich úpravám budú môcť Slováci vybaviť cez internet, než aby museli chodiť s papiermi po úradoch? Akými krokmi zvýšia dôveru Slovákov v justíciu? Upravia kompetencie mestským policajtom? Akým smerom sa bude uberať naše školstvo? Ako vyriešime nedostatok asistentov učiteľov a vzdelanostnú úroveň rómskej populácie?



Ako to vidia so zonáciou v Tatrách? Akým smerom sa bude uberať nadmerná ťažba v našich lesoch, kto z nich má riešenia a plán? Aký zachováme postoj ku klimatickej kríze? A čo uhríkova uhlíková neutralita? Čo s turistami? Budú mať po vystúpení z EÚ väčšiu motiváciu prísť na Slovensko? Z akých zdrojov nahradíme eurofondy a ďalšie peniaze, ktoré k nás z európskych krajín pritekajú? Napríklad granty EHP? Čo urobíme s peniazmi, ktoré už nebudeme musieť posielať EÚ? Kde a z akých peňazí postavíme alebo obnovíme železničné trate? Ako pomôžu slovenských športovým klubom a športovcom celkovo?



Vystúpime z Európskej únie a budeme bližšie k Rusku. Budú našinci chodiť zarábať peniaze na "komandirovky" do Irkutsku, Krasnojarsku či Soči? Zrušíme tie zapredané médiá a budeme čítať ich stranícky časopis? A v TV to bude ako? To je riešením ? Čo budeme robiť s homosexuálmi a s mimovládnymi organizáciami? Ako oslávime výročie SNP v Banskej Bystrici v roku 2020?



Akých odborníkov, ľudí so skúsenosťami a hmatateľnými výsledkami ponúka ĽS-NS? Kto by mali byť vzormi morálky a umu? Čo doposiaľ dosiahli? Aké návrhy pokladali poslanci ĽS-NS v parlamente za obdobie 2016-2020? Čo si myslia o ateistoch a ľudí, ktorí sa nehlásia ku kresťanstvu?



A čo viac, hviezda Kulturblogu, Lívia Garčalová, sa vraj (áno, je neoverená informácia, čo plne deklarujem) chystá študovať žurnalistiku. Napríklad na Univerzite Komenského v Bratislave. Je členkou Ľudovej mládeže, kamaráti sa s Mazurekom a tak dedukujem, že jej stanovy a vízie ĽS-NS nebudú príliš cudzie. Táto strana má na viditeľnom mieste na svojej webovej stránke vyvesené výzvy na dve petície - odchod z EÚ a NATO. Čo povie o pár rokov (pri ideálnom Kotlebovskom vládnutí) svojim spolužiakom, ktorí budú chcieť ísť napríklad na študijný pobyt do krajín EÚ? Čo im povie, keď budú chcieť ísť zarábať do Nemecka, Francúzska či Švajčiarska bez väčších obmedzení? Keď budú chcieť ísť na výlet po kontinente a spoznať EÚ? Ak budú chcieť jej spolužiačky ísť na potrat?



Je niečo vyše mesiaca pred mimoriadne dôležitými voľbami a ĽS-NS nemá doposiaľ ani zverejnený svoj program, hoci má stabilne vyše 10 % podporu a je druhou najsilnejšou politickou stranou. PREČO a ČO BUDE "POTOM"? PREČO TREBA VOLIŤ ĽS-NS? BUDEME SA MAŤ LEPŠIE?



P.S., prečítajte si zhora-dole všetky hrubo označené a podčiarknuté slová